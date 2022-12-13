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    Ronaldo'nun hedefi: EURO 2024

    Ronaldo'nun hedefi: EURO 2024

    Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndaki kariyerini bitirmeyi düşünmüyor ve Euro 2024'te oynamak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 16:17
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    Portekiz'in Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından eleştirilerin merkezine oturan Cristiano Ronaldo, milli takımından vazgeçmiyor.

    Turnuva öncesi Manchester United ile karşılıklı olarak yollarını ayıran Ronaldo'nun hangi takımda kariyerine devam edeceği ise merakla bekleniyor.

    Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklife olumsuz bakan dünyaca ünlü yıldız, milli takımı için Avrupa'da kalmayı düşünüyor.

    Yeni hedefini koydu

    Futbolu bırakmayı düşünmeyen 37 yaşındaki futbolcu, yeni hedef olarak kendine 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı belirledi.

    Teknik direktör ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlara rağmen milli takım kariyerini sürdürmek isteyen Ronaldo, kariyerini unutulmaz bir sonla bitirmenin planlarını yapıyor.

    Cristiano Ronaldo, Portekiz'in EURO 2016 zaferinde büyük bir pay sahibi olmuştu.

    Ronaldo

    Ronaldo


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