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- Ronaldo'nun kullandığı frikik alay konusu oldu
Ronaldo'nun kullandığı frikik alay konusu oldu
Portekiz ve İsrail'in karşı karşıya geldiği karşılaşmada bir duran top pozisyonunda topun başına geçen Ronaldo'nun çektiği şut kaleye çok uzak bir noktaya gidince, sosyal medyanın diline düştü.
- Haber Merkezi
- 10.06.2021 - 16:10
- Güncelleme : 10.06.2021 - 17:03
Portekiz Milli Takımı, Euro 2020 öncesi oynadığı son hazırlık karşılaşmasında güçsüz rakibi İsrail'i 4-0'lık rahat bir skorla mağlup etti.
Euro 2020'nin son şampiyonu olan Portekiz'de takımın en önemli oyuncusu olan Cristiano Ronaldo ise kullandığı serbest vuruşla sosyal medyada olay oldu.
ALAY KONUSU OLDU
Portekiz'in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Ronaldo, serbest vuruşu çok kötü kullanınca dalga konusu oldu.
Cristiano Ronaldo, maçta bir gol atmayı başardı.
Ronaldo'nun kullandığı frikik alay konusu oldu İZLE