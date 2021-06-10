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Ronaldo'nun kullandığı frikik alay konusu oldu

Ronaldo'nun kullandığı frikik alay konusu oldu

Portekiz ve İsrail'in karşı karşıya geldiği karşılaşmada bir duran top pozisyonunda topun başına geçen Ronaldo'nun çektiği şut kaleye çok uzak bir noktaya gidince, sosyal medyanın diline düştü.