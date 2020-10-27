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    Ronaldo'nun üst üste 4. koronavirüs testi de pozitif çıktı

    Ronaldo'nun üst üste 4. koronavirüs testi de pozitif çıktı

    Cristiano Ronaldo'nun üst üste 4. koronavirüs testi de pozitif çıktı
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 22:45
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 22:57
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    Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nda koronaya yakalandığının anlaşılması üzerine ev karantinasına devam ediliyor.

    UEFA Uluslar Ligi için Portekiz Takımı ile yaptığı kamp sırasında koronavirüse yakalandığı tespit edilen Ronaldo'ya yapılan 3. testi de pozitif çıkmıştı.

    35 yaşındaki süperstar, Juventus'un 28 Ekim'de Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyeceği belli olmuştu.

    4. KEZ POZİTİF ÇIKTI

    Cristiano Ronaldo'nun üst üste yapılan testlerinden 4. testi de sonuçlandı.

    Ronaldo'nun 4. koronavirüs testi de pozitif çıktı. Ünlü futbolcunun karantina süreci devam ediyor.

    Ronaldo nun üst üste 4. koronavirüs testi de pozitif çıktı #1

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