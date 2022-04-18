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    Ronaldo'nun yeni doğan oğlu vefat etti

    Ronaldo'nun yeni doğan oğlu vefat etti

    Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, yeni doğan ikizlerinden oğullarının vefat ettiğini, kızlarının ise sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 21:23
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 21:38
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    İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın dünyaca ünlü Portekizli Cristiano Ronaldo, yeni doğan ikizlerinden birinin vefat ettiğini açıkladı.

    "Sen bizim meleğimizsin"

    Sosyal medya hesabından hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte ortak açıklama yapan 37 yaşındaki futbolcu "Yeni doğan oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz." ifadelerini kullandı.

    Ronaldo nun yeni doğan oğlu vefat etti #1

    Ronaldo nun yeni doğan oğlu vefat etti #2


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