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    Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nde yer almıyor

    Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak gündem yaratan Al Nassr kulübü, bu sezon Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiyor. Yıldız oyuncu Ronaldo bu neden uluslararası maçlarda forma giyemeyecek.
    • 31.12.2022 - 13:30
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    Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nde yer almıyor

    Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, kulüp ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Burada rekor bir sözleşmeye imza atan oyuncu en çok kazanan sporcu olacak.

    Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak

    Ancak Ronaldo, Al Nassr ile bu sezon uluslararası maça çıkamayacak. Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr, bu sezon Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı.

    Kariyerinde ilk kez Avrupa'nın dışında top koşturacak olan Ronaldo, bu sezon uluslararası karşılaşmalara katılamayacak.

    Ronaldo nun yeni takımı Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi nde yer almıyor #1

    Ligde 2. sıradalar

    Al Nassr, Suudi Arabistan Pro League'inde geride kalan 10 haftada sonunda 2. sırada yer alıyor.

    Ronaldo nun yeni takımı Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi nde yer almıyor #2


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