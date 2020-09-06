Dolar
7.4334
0.0094%
Euro
8.8101
-0.0351%
Altın
1933.93
0.1626%
Borsa
1086.32
0.9272%
G. Altın
462.322
0.2287%
Bitcoin
79950.75
-2.0079%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C
    Ronaldo'ya maske uyarısı

    Ronaldo'ya maske uyarısı

    Portekiz'in Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile oynadığı maçı tribünden takip eden Cristiano Ronaldo, maskesini takmayınca görevliler tarafından uyarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2020 - 10:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Cristiano Ronaldo, Portekiz ile Hırvatistan arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçının kadrosundan çıkarıldı.

    GÖREVLİ UYARDI

    Maç öncesi gerçekleştirilen antrenmanı tribünden takip eden Ronaldo, maske takmayı ihmal edince görevli tarafından uyarıldı.

    Ronaldo'nun o görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Kimi kullanıcılar yıldız futbolcuyu eleştirirken kimileri de savunmaya geçti.

    Ronaldo'ya maske uyarısı - İZLE

    Görüş Bildir