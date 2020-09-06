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Ronaldo'ya maske uyarısı
Portekiz'in Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile oynadığı maçı tribünden takip eden Cristiano Ronaldo, maskesini takmayınca görevliler tarafından uyarıldı.
- Haber Merkezi
- 06.09.2020 - 10:22
Cristiano Ronaldo, Portekiz ile Hırvatistan arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçının kadrosundan çıkarıldı.
GÖREVLİ UYARDI
Maç öncesi gerçekleştirilen antrenmanı tribünden takip eden Ronaldo, maske takmayı ihmal edince görevli tarafından uyarıldı.
Ronaldo'nun o görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Kimi kullanıcılar yıldız futbolcuyu eleştirirken kimileri de savunmaya geçti.