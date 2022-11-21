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    Rooney: Cristiano Ronaldo'yu satarım, kulübü bile oynatmıyor

    Cristiano Ronaldo ile Wayne Rooney arasındaki söz düellosu sürüyor. İngiliz oyuncu, sosyal medyada kendisine sorulan soruya "Bir futbolcuyu satmam gerekseydi o Ronaldo olurdu." yanıtını verdi.
    • 21.11.2022 - 21:55
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    Rooney: Cristiano Ronaldo'yu satarım, kulübü bile oynatmıyor

    Cristiano Ronaldo ve Wayne Rooney arasında olan tartışma devam ediyor. İngiliz devi, Manchester United'da tepkilerin hedefinde olan Ronaldo ile ilgili eski takım arkadaşı Rooney'nin eleştirileri sürüyor.

    Ronaldo'nun yaptığı şeyler kabul edilemez"

    Rooney ilk olarak, "Ronaldo'nun sezon başından bu yana yaptığı şeyler, Manchester United için kabul edilemez." demişti.

    Rooney: Cristiano Ronaldo yu satarım, kulübü bile oynatmıyor #1

    "Kendisinden daha iyi görünüyorum"

    Portekizli yıldız ise eski takım arkadaşı hakkında, "Kendisinden daha iyi göründüğüm için bu tarz eleştirilerde bulunuyor." cevabı vermişti.

    Rooney: Cristiano Ronaldo yu satarım, kulübü bile oynatmıyor #2

    "Ronaldo'nun yaşlandığını kabul etmesi gerekiyor"

    Tüm bu söz düellolarından sonra Wayne Rooney yeniden sahneye çıktı ve Ronaldo'ya sert eleştirilerde bulundu. Rooney, "Cristiano Ronaldo'nun yaşlandığını kabul etmesi gerekiyor." dedi.

    Rooney: Cristiano Ronaldo yu satarım, kulübü bile oynatmıyor #3

    "Ronaldo'yu satarım, kulübü bile oynatmıyor"

    İngiliz futbolcu eleştirilerine, sosyal medya platformunda da devam etti. Bir taraftarın "Oynat, yedek bırak ve sat" konseptindeki sorusunu yanıtlayan Rooney, "Messi'yi oynatır, Kane'yi yedek bırakır, Ronaldo'yu ise satarım. Çünkü kulübü bile oynatmıyor." cevabı verdi.

    Rooney: Cristiano Ronaldo yu satarım, kulübü bile oynatmıyor #4


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