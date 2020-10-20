Rooney: Kızgınım ve hayal kırıklığına uğradım

Wayne Rooney, kendisini ziyaret eden koronavirüs hastası arkadaşı nedeniyle 10 gün boyunca karantinada kalacak. Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada kızgın olduğunu ifade etti.

Derby County forması giyen Wayne Rooney, kendisini evinde ziyaret eden bir arkadaşının Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla 10 gün boyunca kendini izole etmek zorunda kalacak.

34 yaşındaki yıldız, virüse sahip olmadığını ancak takımının üç maçını kaçırmak zorunda kalacağını söyledi.

Derby County, Rooney'nin İngiltere hükümeti ve EFL kurallarına gereği 29 Ekim Perşembe gününe kadar kendi kendini karantinaya alması gerektiğini açıkladı.

Böylece, Rooney Huddersfield, Nottingham Forest ve Cardiff City maçlarında forma giyemeyecek.

"KIZGINIM"

Rooney, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda maçları kaçırdığı için "kızgın ve hayal kırıklığına uğradığını" belirtti.

Oyuncusundan faydalanamayacak olana Derby teknik direktörü Phillip Cocu ise BBC Radio'ya "Bizim için büyük bir aksilik. Zindelik seviyesi çok daha iyiydi ve takımı geliştirdiğini gördük. Bu başa çıkmamız gereken bir şey. Kendisi, ailesi ve futbol kulübü için zor. Hayal kırıklığına uğradım. Onun suçu yok, ama başa çıkmamız gereken bir şey." şeklinde konuştu.