Rooney'nin başında olduğu Derby County küme düştü

Rooney'nin başında olduğu Derby County küme düştü

Teknik direktörlüğünü İngilizlerin eski yıldız oyuncusu Wayne Rooney'nin yaptığı Championship (2. lig) ekibi Derby County, ligden düştü.

Ekonomik sıkıntılar yüzünden yükümlülüklerini yerine getiremediği için 21 puanı silinen Derby County, ligin 43. haftasında Queens Park Rangers'a konuk oldu.

Derby, 88'de Amos'un golüyle yıkıldı

AA'nın haberine göre; Queens Park Rangers, Amos'un 88. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazandı. Derby County'den Lawrence 90+8'inci dakikada kırmızı kart gördü.

Bitime 3 hafta kala ligden düştüler

Bitime 3 hafta kala küme düşme hattının üstündeki Reading ile arasındaki fark 10 puana çıkan Derby County, Championship'e veda etti.

36 yıl sonra 3. ligde yarışacaklar

Derby County gelecek sezon 1986'dan beri ilk kez 3. ligde mücadele edecek.