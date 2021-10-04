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    Rooney'nin oğlu Liverpool'a 4 attı

    Rooney'nin oğlu Liverpool'a 4 attı

    Bir dönem Galatasaray formasıyla görüntülenen ve Türk basınında ilgi gören Wayne Rooney'nin oğlu Kai Rooney, Manchester United formasıyla Liverpool'a karşı şov yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 16:15
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    İngiliz futbol efsanesi Wayne Rooney, ocak ayında futbolu bıraktı. Ancak 35 yaşındaki yıldızın varisi, babasının izinden gitmeye erken başladı.

    2015 yılında Wayne Rooney'nin oğlu Kai Rooney, Galatasaray formasıyla görüntülenmişti. Minik Rooney'nin, sarı-kırmızılı formayla obejtiflere yansıyan fotoğrafları Türk basınında da ilgi görmüştü.

    2009 doğumlu Kai artık büyüdü ve futbol akademisine başladı. Babasının efsane olduğu Manchester United'da altyapıda top koşturan Kai Rooney, Kırmızı Şeytanlar'ın ezeli rakibi Liverpool'a karşı Wayne Rooneyvari bir performans sergiledi.

    Rooney nin oğlu Liverpool a 4 attı #1

    LIVERPOOL’A KARŞI OYNADI

    U12 karşılaşmasında Manchester United, Liverpool'u 5-4 mağlup ederken Kai Rooney 4 golle takımını sırtladı.

    Rooney nin oğlu Liverpool a 4 attı #2

    RONALDO’NUN OĞLU DA ALTYAPIDA

    Wayne Rooney'nin oğlu Kai Rooney, 2020'nin sonunda Manchester United altyapısına katılmıştı. Ancak ManU altyapısında artık bir de Ronaldo var.

    Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr., babasının yuvaya dönmesiyle birlikte Manchester United'ın altyapısına taşındı. Ronaldo Jr., daha önce Juventus altyapısında top koşturuyordu.

    Rooney nin oğlu Liverpool a 4 attı #3

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