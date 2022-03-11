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    Rothen: Messi sahtekar

    Real Madrid yenilgisi sonrası PSG'nin eski yıldızı Lionel Messi ve Neymar'ı hedef aldı. Messi için "Sahtekar" diyen Rothen, Neymar'ın ise adının bile kendisini rahatsız ettiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 14:08
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    Rothen: Messi sahtekar

    Paris Saint-Germain'de Real Madrid yenilgisinin yankıları devam ederken takımın iki yıldızı Lionel Messi ve Neymar eleştirilerin hedef noktasında.

    1-0 kazandığı ilk maçın ardından Santiago Bernabeu'da Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçen PSG, Karim Benzema'nın hat-trick'ine engel olamadı ve 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

    Kısa bir süre Süper Lig'de Ankaragücü forması da giyen PSG'nin eski oyuncularından Jeremy Rothen, Paris ekibinin yenilgisinde topu Messi ve Neymar'a attı.

    RMC Sport yorumcusu Rothen, Lionel Messi için "Sahtekar" ifadesini kullandı.

    Rothen: Messi sahtekar #1

    “MESSI SAHTEKAR”

    "Bu yenilginin sorumluları Messi ve Neymar! Sorumluluklarını üstlenmek onlara kalmış. Onlar kulübün figürleri, Leonardo bunun için onları aldı. İki maçta da tehlike yaratan tek kişi Mbappe'ydi.

    Geldiğinden beri yaptığı sahtekarlık... Leo hakkında bunları söylediğim için utanıyorum ama gerçek bu."

    Rothen: Messi sahtekar #2

    NEYMAR’A ‘DİĞERİ’ DEDİ

    Rothen, Neymar'ı eleştirirken Brezilyalı yıldız için 'Diğeri' tabirini kullandı.

    "Diğeri de tüm topları kaybetti. Diğeri diyorum çünkü adını söylemek beni çok rahatsız ediyor. Orada olması şaka gibi. PSG'deki oyuncuların yüzde 50'sinden daha kötü. O oradayken bahane aramaya devam edeceğiz"

    Rothen: Messi sahtekar #3

    ANKARAGÜCÜ'NDE OYNAMIŞTI

    Eski Fransız milli futbolcu Rothen, 2004'te PSG'ye transfer olmuş ve 6 yıl başkent ekibinin formasını terletmişti. Rothen 2010'un Ocak ayında 6 aylığına Ankaragücü'ne kiralanmıştı.

    Rothen: Messi sahtekar #4


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