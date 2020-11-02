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    Roy Keane: Cavani yüzünden Solskjaer kovulabilir

    İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da santrfor Edinson Cavani tepkilere neden oluyor. Bu tepkilerden biri de eski ManU efsanesi Roy Keane'den geldi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 15:31
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    Roy Keane: Cavani yüzünden Solskjaer kovulabilir

    İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında konuk ettiği Arsenal'e Aubameyang'ın penaltı golüyle 1-0 mağlup oldu.

    İDEAL ŞEKİLDE ISINMIYOR

    Sky Sports'ta yorumcu olarak görev yapan Manchester United efsanesi Roy Keane, karşılaşma sonrası Edinson Cavani ve United'ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer'e ağır eleştirilerde bulundu.

    Arsenal maçında 69. dakikada geri düşen Manchester United'da 75. dakikada Edinson Cavani oyuna dahil olmuş fakat pek de bir etkinlik sağlayamamıştı. Maç sonunda Roy Keane, oyuna girmeden önce Edinson Cavani'nin ideal şekilde ısınmadığını bile dile getirirken oyuncunun profesyonelliği ve çalışma ahlakına yönelik eleştiriler yöneltti.

    Eski takım arkadaşı Solskjaer'e yönelik takımdaki oyuncuların tavrını da sorgulayan Roy Keane, Solskjaer'ın yakın zamanda takımın başındaki görevin kaybedeceğini belirtti.

    Roy Keane: Cavani yüzünden Solskjaer kovulabilir #1

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