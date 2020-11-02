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Roy Keane: Cavani yüzünden Solskjaer kovulabilir

Roy Keane: Cavani yüzünden Solskjaer kovulabilir

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da santrfor Edinson Cavani tepkilere neden oluyor. Bu tepkilerden biri de eski ManU efsanesi Roy Keane'den geldi.