Roy Keane: United, Ronaldo'ya saygısızlık yapıyor

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Manchester City karşısında bozguna uğradı. 9 gollü maç sonrası efsane isim Roy Keane, mücadele ile ilgili çok sert sözler sarf etti.

İngiltere Premier Lig'de Manchester derbisi heyecanı yaşandı. Manchester City, sahasında ezeli rakibi Manchester United'ı 6-3 mağlup etti.

İngiliz efsane Roy Keane mücadele ile ilgili çok sert sözler sarf ederken Ronaldo ile ilgili konuştu.

Manchester City'nin golleri 8, 44 ve 72. dakikalarda Phil Foden ile 34, 37 ve 64. dakikalarda Erling Haaland'dan geldi. Manchester United'ın gollerini ise 56. dakikada Antony, 84 ve penaltıdan 90+1. dakikada Anthony Martial attı. Erling Haaland, 3 golünün yanı sıra 2 de asist yaparak 5 gole doğrudan etki etti.

8 maçta 14 gol

Erling Haaland, Manchester United karşısında yaptığı hat-trick ile Premier Lig'deki 8. maçında 14. golüne ulaştı. Norveçli yıldız, Manchester City formasıyla toplamda çıktığı 11 maçta ise 17 gol atmış oldu. Haaland, Manchester City ile Premier Lig'de üst üste üçüncü maçında hat-trick yapmayı başardı.

Manchester City'nin farklı üstünlüğüyle sona eren ilk yarı sonrası Erik ten Hag'ın kısa süre önce Erling Haaland hakkında yaptığı yorum gündeme geldi. Erik ten Hag, kendisine sorulan bir soru sonrası sinirlenerek, "Erling Haaland'a karşı değil, Manchester City'e karşı oynuyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Taraftar ilk yarıda terk etti

Karşılaşmada henüz ilk yarı sona erdiği anda da olsa Manchester United taraftarları, 4. golün ardından stadyumu terk etmeye başlamışlardı.

Ronaldo'yu oyuna sokmadı

Mücadeleye yedek başlayan Portekizli isim zaman zaman ekranlara geldi. Yedek kulübesinde maçı takip eden Ronaldo'nun mutsuzluğu dikkat çekti. Ağır bir yenilgi alan Manchester United'da Ten Hag, Ronaldo'yu oyuna sokmadı.

Manchester United Menajeri Erik ten Hag, maç sonunda Ronaldo ile ilgili olarak: "4-0 gerideyken Ronaldo'yu oyuna sokmak, onun büyük kariyerine saygısızlık olurdu." dedi.

"İzlediğime inanamıyorum"

İlk yarı sonunda canlı yayında konuşan Roy Keane, skorla ilgili olarak "Neredeyse izlediğime inanamıyorum! Manchester United'ın ne kadar kötü olduğuna inanamıyorum." dedi.

"United Ronaldo'ya saygısızlık yapıyor"

İngiliz ekibinin efsanesi, Ronaldo ile ilgili olarak ise "United, Cristiano Ronaldo'ya saygısızlık yapıyor. Bence transfer penceresi kapanmadan önce gitmesine izin verilmeliydi. Hag seçeneklere ihtiyacın olduğunu söylüyor ama Ronaldo'yu yedek kulübesinde oturtuyorsun." ifadelerini kullandı.