Roy Keane'den Erling Haaland'a: 4. lig oyuncusundan farkı yok Manchester United'ın efsane ismi Roy Keane, Erling Haaland'ın genel oyununun dördüncü lig seviyesinde olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Manchester United'ın efsane isimlerinden Roy Keane, Manchester City - Arsenal maçının ardından Erling Haaland'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Keane, Norveçli golcü için, "Erling Haaland'ın oyun seviyesi çok düşük. Kale önünde dünyanın en iyisi ama genel oyunu çok zayıf. Bunu geliştirmesi gerekiyor. Neredeyse dördüncü lig oyuncusu gibi!" şeklinde konuştu.

29 gol 6 asist yaptı

Haaland'ın genel oyununu geliştirmesi gerektiğini belirten Keane, 23 yaşındaki futbolcunun ilerleyen yıllarda bu gelişimi sağlayacağına inandığını ifade etti.

Manchester City formasıyla bu sezon 35 maçta süre alan Haaland, 29 gol atarken, 6 asist yapma başarısı gösterdi.