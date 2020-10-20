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    Ronald Koeman: Messi daha iyi olmalı

    Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Lionel Messi'nin herhangi bir mutsuzluğu olmadığını belirtirken performansını yükseltmesi gerektiğini ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 11:21
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 11:21
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    Ronald Koeman: Messi daha iyi olmalı

    Barcelona'nın Ferençvaroş ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçından önce basın toplantısında sorulan sorulardan biri de Leo Messi ve Arjantinli oyuncunun nasıl oynadığı oldu.

    "FAZLA ŞİKAYETİM YOK"

    Hollandalı teknik adam Ronald Koeman, "Şu anda performansı daha iyi olabilir ama mutlu, çalışıyor. Fakat şikayetim yok." ifadelerini kullandı

    Koeman, takımın performansından hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı ile ilgili soruya ise, "Hayal kırıklığına uğramadım, tabii ki iyi performanslar için için zaman var. Son sonuçtan memnun değiliz, ama takımı mutlu görüyorum. Maksimum çalışan bir oyuncu grubu tarafından asla hayal kırıklığına uğratılamazsın, benim işim onları geliştirmeye çalışmak." ifadelerini kullandı

    Barcelona, 20 Ekim akşamı saat 22.00'de evinde Ferençvaroş'u konuk edecek.

    Ronald Koeman: Messi daha iyi olmalı #1

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