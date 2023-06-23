Ruben Neves, 47 milyon Pound'a Suudi Arabistan'a gitti
ensonhaber.com

takımlarından Al-Hilal, İngiltere'nin Wolverhampton ekibinden Portekizli futbolcu ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında transferin 47 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği ve 26 yaşındaki orta saha ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı öne sürüldü.

Kariyerine ülkesinin Porto takımında başlayan Neves, 2017'de Wolverhampton'a oldu.

Wolverhampton formasıyla 253 maça çıkan Portekizli oyuncu, 30 gol attı.

Suudi Arabistan'a yıldız yağmuru

Futbola büyük yatırım yapılan Suudi Arabistan'da daha önce son şampiyon Al-Ittihad ise Fransız Karim Benzema ve N'Golo Kante'yi transfer etmişti.