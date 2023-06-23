Ruben Neves, 47 milyon Pound'a Suudi Arabistan'a gitti Al-Hilal, Wolverhampton'dan Portekizli milli futbolcu Ruben Neves'i kadrosuna kattı.

ensonhaber.com

Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal, İngiltere'nin Wolverhampton ekibinden Portekizli futbolcu ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında transferin 47 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği ve 26 yaşındaki orta saha ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı öne sürüldü.

Kariyerine ülkesinin Porto takımında başlayan Neves, 2017'de Wolverhampton'a transfer oldu.

Wolverhampton formasıyla 253 maça çıkan Portekizli oyuncu, 30 gol attı.

Suudi Arabistan'a yıldız yağmuru

Futbola büyük yatırım yapılan Suudi Arabistan'da daha önce son şampiyon Al-Ittihad ise Fransız Karim Benzema ve N'Golo Kante'yi transfer etmişti.