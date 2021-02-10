Euro
8.5458
-0.29%
Dolar
7.0391
-0.42%
Altın
419.44
0.53%
Borsa
1.542
-0.14%
Bitcoin
323.008
-1.47%
EXEN Coin
16.66
1.15%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Rummenigge: Salah, Afrika'nın Messi'si

    Bayern Münih Başkanı Rummenigge, Liverpool'ın Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ı övdü.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 16:49
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 17:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rummenigge: Salah, Afrika'nın Messi'si

    Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Salah'ın performansı ve yaptıkları ile futbolun en iyi isimleriyle karşılaştırılabilecek seviyede olduğunu söyledi.

    "AFRİKA'NIN MESSI'Sİ"

    Rummenigge, "Salah şu ana dek yaptıklarıyla Messi ve Ronaldo ile karşılaştırılabilecek bir seviyede olduğunu gösterdi. Afrika'nın Messi'si denebilir." dedi.

    Liverpool'daki geleceği halen belirsizliğini koruyan ve Barcelona ve Real Madrid'in de yakın ilgi gösterdiği iddia edilen yıldız oyuncunun Bayern Münih'e transfer olma ihtimalini de değerlendiren Rummenigge, bu yönde bir girşimlerinin olmadığının da altını çizdi.

    Rummenigge: Salah, Afrika nın Messi si #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir