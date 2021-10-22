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    Rus basınından Fatih Terim ve Galatasaray'a övgü

    Rus basınından Fatih Terim ve Galatasaray'a övgü

    UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Maçın ardından Rus basını, Galatasaray ve Fatih Terim'den övgüyle bahsetti.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 11:24
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    Temsilcimiz Galatasaray, dün UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Lokomotiv Moskova deplasmanına gitti. Galatasaray, karşılaşmadan 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun tek golüyle galip ayrıldı ve gruptaki liderliğini sürdürdü.

    Dün akşam isabetli şut atamadan Galatasaray'a mağlup olan Lokomotiv Moskova, gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. Rus medyasından takıma eleştiriler gelirken, Fatih Terim ve öğrencilerinden övgüyle bahsedildi.

    Rus basınından Fatih Terim ve Galatasaray a övgü #1

    TERİM'İN TAKTİKLERİNE ÖVGÜ

    Russianrt, Terim'in oyuncu değişikliklerine dikkat çekerek, "Fatih Terim, bazı as oyuncularını yedek bıraktı. Morutan, Diagne ve Kerem'in oyuna girmesi maçı değiştirdi. Morutan hamlesi dönüm noktası oldu. Lokomotiv Moskova'nın Terim'in hamlelerine karşılık vermesi zor oldu. Galatasaray üçlü stoperli yapıya geçince işler Lokomotiv için iyice terse döndü." dedi.

    Rus basınından Fatih Terim ve Galatasaray a övgü #2

    "KEREM OYUNA GİRDİKTEN SONRA..."

    Kommersant ise, "Kerem Aktürkoğlu, oyuna girdikten sonra Moskova defansının hatalarını kolladı. Morutan'ın asistinde ofsayt çizgisini hesapladı, Rybus'tan sıyrıldı ve Guilherme'yi avladı." ifadelerini kullandı.

    "MUSLERA'YI ZORLAYAMADIK BİLE"

    Rus basınında Lokomotiv Moskova'nın Muslera'nın koruduğu kaleye isabetli şut bile çekememesi ise büyük eleştiri aldı. Ruslar, "Muslera'yı zorlayamadık bile" diyerek takımlarına tepki gösterdi.

    Rus basınından Fatih Terim ve Galatasaray a övgü #3

    Rus basınından Fatih Terim ve Galatasaray a övgü #4

    Rus basınından Fatih Terim ve Galatasaray a övgü #5

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