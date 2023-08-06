Ruslan Malinovski, UEFA kadrosuna yazılmadı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya, Ruslan Malinovski'yi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Panathinaikos maçları için UEFA kadrosuna yazmadı.

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Ruslan Malinovski'de önemli bir gelişme yaşandı.

Ukraynalı futbolcu Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Panathinaikos maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda yer almadı.

Teklif yapıldı

Beşiktaş'ın ilgilendiği Ruslan Malinovskyi, Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Panathinaikos maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda yer almadı.

Malinovsky için Beşiktaş'tan 2 milyon euro kiralama ücreti ve 8 milyon euro opsiyonlu satın alma maddesi talep etti. Bu rakamları fazla bulan Beşiktaş'ın ise Marsilya ile yaptığı görüşmelerde indirim için çabaladığı belirtildi.

Fransız ekibi geçtiğimiz sezonun ortasında Atalanta'dan kiraladığı 30 yaşındaki oyuncunun bonservisini bu yaz transfer döneminde 10 milyon euro bedelle aldı.

Tecrübeli orta saha Malinovsky geçen sezon toplam 38 maçta 3 gol 3 asist kaydetti.