Rusya - Ukrayna krizi sonrası İngiltere'den Devler Ligi finali çağrısı

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, 28 Mayıs'ta St. Petersburg'da düzenlenmesi planlanan Şampiyonlar Ligi finalini tehdit etmeye devam ediyor. İngilizler finali ülkelerinde oynatmak istiyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, Rusya şehri St. Petersburg'un ev sahipliğinde 28 Mayıs'ta oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalini tehdit etmeye devam ediyor.

İngiltere'den konuyla ilgili art arda açıklamalar geldi.

Başbakan Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada "Başka bir ülkeyi işgal etmeye hazırlanan Rusya'da böyle bir organizasyonun yapılma şansı yok." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün de İngiltere kabinesinden Johnson'ın sözlerini destekleyen açıklamalar geldi.

"FİNAL RUSYA'DAN ALINMALI"

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Şampiyonlar Ligi final organizasyonunun Rusya'dan alınması gerektiğini söyledi. BBC'ye konuşan Truss; "Bu aşamada, Rusya'nın uluslararası alanda yaptıkları nedeniyle finalin orada oynanmasını doğru bulmuyorum." dedi.

"BOYKOT KARARI BİZDE SAKLI KALIR"

Dışişleri Bakanı Truss, finale İngiliz takımların yükselmesi halinde Rusya'da oynanacak maçı boykot edip etmeyecekleriyle ilgili soruya ise; "Boykot edip etmeme kararı bizde saklı kalır. Bir futbolcu olsaydım, bunun bir parçası olmak istemezdim." yanıtını verdi.

ESKİ SPOR BAKANI: UEFA FİNALİ DERHAL RUSYA'DAN ALMALI

İngiltere eski Spor bakanı Tracey Crouch ise UEFA'ya seslendi. BBC'ye konuşan Crouch; "UEFA, derhal finali Rusya'dan almalı." ifadelerini kullandı.

"LONDRA FİNAL İÇİN HAZIR"

İngiltere'nin başkenti Londra'nın belediye başkanı Sadiq Khan da konuya dahil olarak ev sahipliği için hazır olduklarını söyledi.

Bu tip büyük organizasyonların hak değil ayrıcalık olduğunun altını çizen Khan; "Bence final Rusya'dan alınmalı. Londra, bu finale ev sahipliği yapmak için hazır." dedi.

UEFA GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Bütün dünyanın yaptığı gibi UEFA da Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi yakından takip ediyor. 28 Mayıs'ta St. Petersburg'da bulunan Gazprom Arena'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının kaderi, önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

ZINCHENKO'DAN RUSYA'YA TEPKİ

Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko, yaptığı paylaşımla Rusya'ya tepki gösterdi ve ülkesinin haklarını savundu.

"Ülkem Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek. Onu vermeyeceğiz. Fikrimi ortaya koymaktan kendimi alamam. Dünya ülkemdeki durumdan endişeli. Doğduğum, büyüdüğüm ve uluslararası spor arenasında renklerini savunduğum ülke. Yüceltmeye ve geliştirmeye çalıştığımız ülke. Sınırları bozulmadan kalması gereken bir ülke."

EUFO 2020'de Ukrayna Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Zinchenko, ülkesi adına 48 kez sahaya çıkıp 8 gol kaydetti.