Euro
16.10
2.84%
Dolar
14.25
3.12%
Altın
900.69
6.16%
Borsa
1841
-8.67%
Bitcoin
512.605
-5.48%
BTXN Coin
37.83
-5.42%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Hafif yağmur 5 C
    Rusya-Ukrayna savaşı sonrası UEFA'dan acil toplantı kararı

    Rusya-Ukrayna savaşı sonrası UEFA'dan acil toplantı kararı

    UEFA başkanı, Rusya ve Ukrayna arasındaki durumunu değerlendirmek ve gerekli tüm kararları almak için 25 Şubat Cuma günü İcra Komitesi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 15:25
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 15:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin askeri operasyona dönüşmesi sonrasında olağanüstü toplantı kararı aldı.

    Toplantıda, 28 Mayıs'ta St. Petersburg'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin geleceği ve iki ülkede oynanacak uluslararası maçlar görüşülecek.

    ACİL TOPLANTI YARIN

    Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin ardından UEFA, 25 Şubat Cuma günü acil bir toplantı yapılacağını açıkladı.

    UEFA'dan yapılan açıklamada, "Rusya ve Ukrayna arasındaki son 24 saatteki gelişmelerin ardından, UEFA başkanı, durumu değerlendirmek için İcra Komiyetesi'ni olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verildi." denildi. Toplantı sonrası bir açıklama yapılacağı kaydedildi.

    Rusya-Ukrayna savaşı sonrası UEFA dan acil toplantı kararı #1

    FİNALİ İNGİLTERE İSTİYOR

    Şampiyonlar Ligi finali bu yıl, Rusya'nın Saint Petersburg kentinde, 28 Mayıs'ta düzenlenecek. Ancak Avrupa Birliği, UEFA'dan finalin geleceğini masaya yatırmasını istedi. Daha önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson da, UEFA'yı finali Rusya'dan alması gerektiğini vurgulamıştı.

    Rusya-Ukrayna savaşı sonrası UEFA dan acil toplantı kararı #2

    RUSYA GRAND PRIX'Sİ TAKVİMDEN ÇIKARILABİLİR

    Benzer bir süreç, otomobil sporlarının zirvesi Formula 1'de de yaşanıyor. Rusya Grand Prix'sinin bu sezonki takvimden çıkarılması gündemde. Yetkililer, Ukrayna ile Rusya arasında yaşananları yakından takip ettiklerini açıkladı. Formula 1'in bilet satışı sayfasında da, Rusya hariç tüm ülkeler yer alıyor. Rusya Grand Prix'si 23-25 Eylül tarihleri arasında yapılacak.


    İlginizi Çekebilir

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci bomba gibi dönüyor! O dizinin başrolünü kaptı
    Medya

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci bomba gibi dönüyor! O dizinin başrolünü kaptı

    AP Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti
    Politika

    AP Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!

    Görüş Bildir