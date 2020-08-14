Rusya'da sembolik hayvan olarak kabul edilen ayı, bir futbol takımının soyunma odasına getirildi. Bazı futbolcuların korktuğu gözlemlenirken bazı futbolcular ise o anları cep telefonlarına kaydetti.

Futbol tarihinin en ilginç olaylarından bir tanesi Rusya'da yaşandı.

FUTBOLCULAR KORKTU

Ülkenin sembol hayvanlarından bir tanesi olarak gösterilen ayı, bir takımın soyunma odasına getirildi. Ayıyı karşılarında gören bazı futbolcular korkudan ne yapacaklarını bilemezken, bazı futbolcular bu enteresan anı telefonlarına kaydederek ölümsüzleştirdi.

Rusya'da takımın soyunma odasına ayı getirildi - İZLE

MAÇ AYI BAŞLATMIŞTI

Rusya'da daha önce de 3. lig maçında başlama düdüğünden önce sahaya ayı getirilmişti. Maçı ayıya başlattıran hakemlerin maç öncesi seremonide ayı oynatması da sosyal medyada hayvanseverlerin tepkisine yol açmıştı.