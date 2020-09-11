Ryan Giggs: Cristiano Ronaldo benim gibi 40 yaşına kadar oynayabilir

Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs, Manchester United'dan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya övgüler yağdırdı.

Manchester United'ın efsane ismi Ryan Giggs, PA'ya konuştu.

Ronaldo'nun doğru kulüpte 40 yaşına kadar oynayabileceğini vurgulayan Giggs,''Doğru kulüpte olması gerekecek. Çok iyi bir kulüpteydim ve 40 yaşına kadar oynadım. Onun da 40'ına kadar oynayacağını görebiliyorum.'' diye konuştu.

"YAPTIĞI HER ŞEY OLAĞANÜSTÜ"

46 yaşındaki futbol adamı, ''Ronaldo ile kariyerinin başında birlikteydik. Bu kadar gol atacağını öngöremezdiniz. Daima spor salonundaydı ve daha fazla ne kadar iyi olabileceğini düşünüyordu. Manchester United'da bir sezonda 40 gol attı ve o günden sonra yaptığı her şey olağanüstü. Birkaç yıl önce futbol oynama yaşı 30-32 civarıydı fakat artık 40 yaşında futbolcular görebiliyorsunuz.'' ifadelerini kullandı.

1987 yılında altyapısına girdiği Manchester United'da uzun yıllar forma giyen Ryan Giggs kariyeri boyunca başka bir kulüpte görev yapmadı.

2014 yılında 40 yaşındayken kariyerini noktalayan Giggs, kariyeri boyunca bine yakın maçta süre aldı.