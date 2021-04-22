Ryan Mason 29 yaşında tarihe geçti

Tottenham'da Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası takımın geçici olarak başına geçen 29 yaşındaki Ryan Mason rekor kırdı.

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Jose Mourinho'nun görevine son vermişti. İngiliz ekibi, Southampton karşısına geçici menajer Ryan Mason yönetiminde çıktı.

Tottenham'ın antrenör ekibinde yer alan 29 yaşındaki Ryan Mason, Premier Lig'de görev yapan en genç teknik direktör olarak tarihe geçti. Bundan önceki rekor, 1998 yılında 32 yaşındayken Crystal Palace'ı çalıştıran Attilio Lombardo'ya aitti. Lombardo, Mancini döneminde Galatasaray'ın yardımcı antrenörüydü.

26 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Futbola Tottenham altyapısında başlayan Ryan Mason, 2018'de 26 yaşındayken emekli olmak zorunda kaldı.

2016 yazında Tottenham'dan 15 milyon euroya Hull City'ye transfer olan futbolcu, 2018'de başından sakatlık geçirdi. Bir Chelsea maçında Gary Cahill ile çarpışan Mason'ın kafatasında çatlak oluşmuş ve futbolu bırakıp antrenörlüğe başlamıştı.