Sacha Boey asist yaptı! Bayern Münih, Wolfsburg'u üç golle yıktı

Almanya Bundesliga'nın ilk hafta maçında Wolfsburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Volkswagen Arena'da oynanan ve 5 golün çıktığı müsabakayı konuk takım Bayern 3-2'lik skorla kazandı.
BAYERN ÜÇ GOLLE KAZANDI
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri; 19. dakikada Jamal Musiala 65. dakikada Jakub Kaminski(k.k.) ve 82. dakikada Serge Gnabry kaydetti.
Wolfsburg'un golleri ise 47 ve 55. dakikalarda Lovro Majer'den geldi.
Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey, Musiala'nın attığı golde asist yaptı.
Fransız oyuncu, Wolfsburg'un 47. dakikada penaltıdan attığı golde penaltıya sebep olan isim oldu. Genç sağ bek 65. dakikada yerini Thomas Müller'e bıraktı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae de maça 11'de başladı ve 81. dakikada yerini Eric Dier'e bıraktı.
BAYERN, FREIBURG'U KONUK EDECEK
Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Freiburg'u ağırlayacak. Wolfsburg ise Holstein Kiel deplasmanına gidecek.
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