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Sacha Boey asist yaptı! Bayern Münih, Wolfsburg'u üç golle yıktı

Sacha Boey asist yaptı! Bayern Münih, Wolfsburg'u üç golle yıktı Bayern Münih, Bundesliga'nın ilk haftasında deplasmanda Wolfsburg'u 3-2'lik skorla yenerek sezona üç puanla başladı.