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Haber Merkezi

Bundesliga'da geçtiğimiz hafta Bayer Leverkusen'in Freiburg ile 2-2 berabere kalmasıyla Bayern Münih, şampiyonluğunu ilan etmişti.

Münih toplamda 34. kez şampiyon olmuştu.

Alman devi, dün ligin 33. haftasında Mönchengladbach'la karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan müsabakayı Bayern Münih, 2-0'lık skorla kazandı.

BOEY'DEN KUTLAMALARA TEPKİ

Maçın ardından kupasına kavuşan Bayern Münih, geleneksel kutlamalarına bir yenisini eklerken bir dönem Galatasaray formasını da giyen Sacha Boey'nin hareketi, sosyal medyada gündem oldu.

Alman devinin Fransız futbolcusu Sacha Boey, alkollü kutlama esnasında bir video çekti ve o esnada arkadaşlarının kutlamaya katılma davetini reddetti.

Yıldız oyuncu, bu anları 'Haram' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

AKILLARA RIBERY GELDİ

Bu görüntülerin ardından ise akıllara bir diğer eski Galatasaraylı Franck Ribery geldi.

2013 yılında Bayern Münih forması giyen Ribery, geleneksel şampiyonluk kutlamaları sırasında kafasından aşağı bira döken Jerome Boateng'e karşı kızgın bir tavır sergilemişti.

Ribery, "Ben onları sakın bana böyle bir şaka yapmayın diye uyardım. Boateng ile bir daha konuşmayacağım. Benim Müslüman olduğumu bile bile bana bunu yaptı." diyerek isyan etmişti.