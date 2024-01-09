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Senegalli yıldız futbolcu Sadio Mane, yaz transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten ayrılmıştı.
31 yaşındaki yetenekli isim, 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a transfer olmuştu.
Arap ekibinden yıllık 40 milyon euro kazanan Mane, Al Nassr'la 4 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.
Mane, Aisha Tamba ile evlendi
Mavi-sarılı takımın oyuncusu Sadio Mane, hayatını 18 yaşındaki Aisha Tamba ile birleştirdi.
Mane 2 yıldır sevgili olduğu Tamba ile dünya evine girerken ikilinin düğün çekimleri kameralara yansıdı.
Düğüne ise arkadaşları, aileleri, eski futbolcuları ve Senegal milli takımının oyuncularının katıldığı öğrenildi.
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