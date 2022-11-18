Sadio Mane 3 ay sahalardan uzak kalacak

Sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıran Bayern Münih'in Senegalli yıldızı Sadio Mane'nin sahalardan 3 ay uzak kalacağı öğrenildi.

Bayern Münih'te forma giyen yıldız oyuncu Sadio Mane'nin sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu.

Senegal'in Dünya Kupası kadrosuna sakatlığına rağmen dahil edilen Mane, yapılan son açıklamanın ardından kesin olarak Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı.

Başarılı bir ameliyat geçirdi

Bild'in haberine göre; Almanya'da başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtilen Mane'nin yaklaşık 3 ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beyern Münih'te 11 gol 4 asist ile oynuyor

Senegalli yıldız oyuncu, sezon başında Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Alman devinde bu sezon 23 maça çıkan 30 yaşındaki kanat oyuncusu; bu maçlarda takımı adına 11 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.