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    Sadio Mane 3 ay sahalardan uzak kalacak

    Sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıran Bayern Münih'in Senegalli yıldızı Sadio Mane'nin sahalardan 3 ay uzak kalacağı öğrenildi.
    • 18.11.2022 - 13:40
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    Sadio Mane 3 ay sahalardan uzak kalacak

    Bayern Münih'te forma giyen yıldız oyuncu Sadio Mane'nin sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu.

    Senegal'in Dünya Kupası kadrosuna sakatlığına rağmen dahil edilen Mane, yapılan son açıklamanın ardından kesin olarak Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı.

    Başarılı bir ameliyat geçirdi

    Bild'in haberine göre; Almanya'da başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtilen Mane'nin yaklaşık 3 ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Sadio Mane 3 ay sahalardan uzak kalacak #1

    Beyern Münih'te 11 gol 4 asist ile oynuyor

    Senegalli yıldız oyuncu, sezon başında Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu.

    Alman devinde bu sezon 23 maça çıkan 30 yaşındaki kanat oyuncusu; bu maçlarda takımı adına 11 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.

    Sadio Mane 3 ay sahalardan uzak kalacak #2


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