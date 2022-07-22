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    Sadio Mane, Afrika'da yılın futbolcusu oldu

    Sadio Mane, Afrika'da yılın futbolcusu oldu

    30 yaşındaki Senegalli yıldız Sadio Mane, üst üste ikinci kez Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünü aldı.
    • 22.07.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 09:06
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    Bu sezon Bayern Münih'e transfer olan Senegalli yıldız Sadio Mane, Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

    Son Afrika Kupası'nın sahibi Senegal'in başarısında önemli pay sahibi olan Mane, böylelikle üst üste ikinci kez aynı ödülü kazanmayı başardı.

    Sadio Mane, Afrika da yılın futbolcusu oldu #1

    Salah'ı yine geçti

    30 yaşındaki Mane ödülü eski takım arkadaşı Mohamed Salah ve Chelsea'nin file bekçisi Edouard Mendy'den daha fazla oy alarak kazandı.

    Sadio Mane bilindiği gibi Temmuz ayının başında Liverpool'dan Bayern Münih'e 32 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

    Bilindiği üzere Mane ve Salah şu sıralar sık sık karşı karşıya geliyor. Sosyal medyadaki kullanıcılar da tıpkı Ronaldo-Messi karşılaştırması gibi Senegalli ve Mısırlı oyuncuları karşılaştırıyor.

    Sadio Mane, Afrika da yılın futbolcusu oldu #2

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