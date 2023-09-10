Sadio Mane: Ailem, Suudi Arabistan'a gelmem konusunda beni teşvik etti Bayern Münih'ten ayrılarak Al Nassr'a imza atan Senegalli futbolcu Sadio Mane transfer süreci hakkında, "Ailem, Suudi Arabistan'a gelmem konusunda beni teşvik etti" dedi.

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Suudi Arabistan, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla adeta dünya futboluna damga vurdu.

Birçok ismin yeni sezonda forma giyeceği Suudi Arabistan Ligi'nde Sadio Mane de mücadele edecek.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu geçen sezon renklerine bağlayarak dikkatleri üzerine çeken Al Nassr, bu yaz döneminde de kadrosunu Mane, Laporte, Brozovic ve Otavio gibi yıldızlarla güçlendirdi.

Alman devi Bayern Münih'ten Al Nassr'a 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan ve yeni takımında senelik 40 milyon euro maaş alacak Sadio Mane transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"Annem çok mutluydu ve Al Nassr'ı seçmem konusunda ısrar etti"

4 yıllık sözleşmeye imza atan 31 yaşındaki müslüman futbolcu, şu sözleri sarf etti:

Ailem, Suudi Arabistan'a gelmem konusunda beni teşvik etti, özellikle de burası Müslüman bir ülke olduğu için. Annem çok mutluydu ve Al-Nassr'ı seçmem konusunda ısrar etti.

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te 38 resmi maça çıkan hücum oyuncusu, 12 gol ve 6 asistle mücadele etti.