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    Sadio Mane: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı

    Sadio Mane: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı

    Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızlarından biri olan Sadio Mane yaptığı açıklamada, "Allah'a saygısı olan ve dua eden bir kadınla evlenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
    • 17.06.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 11:42
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    Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Sadio Mane, özel hayatına ilişkin ilk kez konuştu.

    Ülkesine ve Müslümanlara yaptığı yardımlarla; mütevazı yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen Senegalli oyuncu, kendisine "Neden evlenmiyorsun?" diye soran kadın hayranlarına da cevap verdi.

    Sadio Mane: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı #1

    "Allah'a saygısı olan ve sosyal medya kulllanmayan bir kadın olmalı"

    Mane yaptığı açıklamada, "Bana neden evli olmadığımı soran bir sürü kız gördüm ama zamanlarını boşa harcadıkları için üzgünüm. Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı. Allah'a saygısı olan ve dua eden bir kadınla evlenmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Mane'ye bu sözlerinin ardından sosyal medyadan olumlu ve olumsuz birçok eleştiri geldi.

    Sadio Mane: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı #2

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