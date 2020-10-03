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    Sadio Mane koronavirüse yakalandı

    Liverpool'da forma giyen Sadio Mane'ye koronavirüs bulaştı.
    • AA
    • 03.10.2020 - 06:53
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    Sadio Mane koronavirüse yakalandı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Senegalli futbolcu Sadio Mane, koronavirüse yakalandı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Senegalli yıldız futbolcunun koronavirüse yakalandığı ve kendini karantinaya aldığı belirtildi.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Açıklamada, Mane'de yeni tip koronavirüsün hafif belirtilerinin olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği vurgulandı.

    Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara da hafta içi koronavirüse yakalanmış ve karantina altına alınmıştı.

    Sadio Mane koronavirüse yakalandı #1

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