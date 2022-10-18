Sadio Mane, Socrates ödülünü kazandı

Sadio Mane, memleketi Senegal'deki hayır işlerinden dolayı Socrates Ödülü aldı.

30 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane, performansıyla manşetlere çıkarken, yaptığı yardımlarla da adından söz ettiriyor.

Memleketi Bambali'de devlet hastanesi yaptıran Senegalli oyuncu, okul ve ailelere bağış yapmaya da devam ediyor.

İnsani yardım ödülü olarak France Football tarafından düzenlenen Socrates Ödülü ismini 1980'lerde Brezilya'da askeri hükümete karşı Corinthians Democracy hareketini kuran merhum futbolcu Socrates'ten alıyor.

"Yardımlarımın konuşulmasından utanıyorum"

Gecede konuşan Mane, "Bu gece misafir olduğum için gerçekten mutluyum. Bu konular konuşulurken biraz utangaç olabilirim ama halkım için işleri daha iyi hale getirmek adına elimden geleni yapmaktan gerçekten çok mutluyum." diyerek duygularını dile getirdi.



