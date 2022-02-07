Sadio Mane yatakta kupayla poz verdi

Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal'de yıldız oyuncu Sadio Mane, kupayla birlikte uyudu.

Koronavirüs sebebiyle 1 yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda final maçı nefes kesti.

Senegal, final maçında Mohamed Salah ve Galatasaray'ın oyuncusu Mostafa Mohamed'in de yer aldığı Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

Senegal milli takımının en büyük kozu olan Sadio Mane turnuvada 3 gol, 2 asistlik performansla ülkesinin final oynamasında büyük katkı sağladı. Mane’nin Liverpool’dan takım arkadaşı Mohamed Salah ise turnuvada 2 gol 1 asiste imza atarken, penaltılara kalan Fildişi Sahili maçında son penaltıyı atarak ülkesini çeyrek finale taşıdı.





KUPAYLA UYUDU

Kupanın sevincini en çok Liverpool'un yıldız oyuncusu Sadio Mane yaşadı. Gece kupayla uyuyan Mane, yatakta kupa ile poz verdi.

"HER ZOR ZAMANIMDA ALLAH'A SIĞINIYORUM"

Senegalli oyuncu Mane, geçmiş yıllarda yaptığı açıklamalarda, ''Her zor zamanımda Allah'a sığınıyorum ve Kur'an-ı Kerim okuyorum. Din, benim için çok önemli. İslam'ın kurallarına saygılı davranıyorum ve günde 5 vakit namaz kılıyorum.

''ALKOLÜM YOK, SİGARAM YOK''

Vücudumu tanıyorum, neyin iyi geleceğini biliyorum. Özel aşçım var ve bana uygun yemekleri yapıyor. Sağlıklı şeyler yemeyi seviyorum. Alkol kullanmıyorum. Hayatımda denemedim. Asla sigara da içmedim." ifadelerini kullanmıştı.

HASTANE YAPTIRMIŞTI

Yıldız oyuncu 2020 yılında, Kazamans'ın orta kısmında yer alan ve Mane'nin doğduğu yer olan Bambali kasabasında hastane yaptırmıştı.