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    Sadio Mane'nin seccadeli fotoğrafı gündemde

    Liverpool'un başarılı yıldızı Sadio Mane, Carabao Cup finalindeki sevincini yarıda bırakarak yatsı namazını kılmaya gitti. Sosyal medyaya düşen bir fotoğraf karesi viral oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 12:32
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    Sadio Mane'nin seccadeli fotoğrafı gündemde

    Sadio Mane, dünyanın en mütevazı futbolcuları arasında olduğunu defalarca kanıtladı.

    Mane, para harcamayı sevmez ve yaşayabileceği lüksle övünür, bu yüzden Senegal'deki halkına sürekli bağış yapmayı tercih ediyor.

    Memleketinde tüm vatandaşların hizmetinde olacak bir hastane inşa eden yıldız futbolcu lüksten uzak duran sade bir hayatı tercih ediyor.

    Bu yaşamını bir kez daha ispat edecek türde bir fotoğraf da sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Takım arkadaşları kazanılan Carabao Cup zaferi sonrasında sevinç içerisinde kutlamalar yaparken Sadio Mane'nin eline seccadesini alarak namaz kılmaya gittiği görülüyor.

    Sadio Mane nin seccadeli fotoğrafı gündemde #1

    2018'DEKİ RÖPORTAJI DA GÜNDEMDE

    Bu kare Twitter'da en çok konuşulan konulardan birisi olurken, Mane'nin 2018 yılında verdiği röportaj da yeniden gündeme geldi.

    “Din benim için çok önemli. Senegal'in %90'ı müslümandır. Dinimin kurallarına uyuyorum. Günde 5 vakit namaz kılıyorum ve diğer kuralları da yaşamımda uyguluyorum. Bu nedenle alkole dokunmayacağım. İslam'ın kurallarına saygı duyuyorum."

    Sadio Mane yatakta kupayla poz verdi - HABERİ

    Sadio Mane nin seccadeli fotoğrafı gündemde #2

    Sadio Mane hastane yaptırıyor - HABERİ

    Sadio Mane nin seccadeli fotoğrafı gündemde #3


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