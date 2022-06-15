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    Sahada saldırıya uğrayan hakem hayatını kaybetti

    Sahada saldırıya uğrayan hakem hayatını kaybetti

    El Salvador'da bir hakem, taraftarların ve oyuncuların saldırısına uğradıktan sonra hayatını kaybetti.
    • 15.06.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 11:06
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    El Salvador Futbol Federasyonu (FESFUT), maç sırasında saldırıya uğrayan hakem Jose Arnoldo Amaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Amaya, geçen hafta sonu San Salvador'daki Toluca stadyumunda oynanan amatör bir maçta taraftarlar ve oyuncular tarafından darbedildi.

    Korkunç olay, 20 yıllık tecrübeye sahip hakemin bir oyuncuya ikinci sarı kart göstermesinin ardından yaşandı.

    Sahada saldırıya uğrayan hakem hayatını kaybetti İZLE

    İç kanamayla hastaneye kaldırıldı

    İç kanamayla hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki hakem, kısa süre sonra hayatını kaybetti.

    Federasyondan yapılan açıklamada; "Ülkedeki farklı spor salonlarında meydana gelen tüm şiddet eylemlerini kınıyoruz." denildi.

    Başkan Hugo Carrillo ise, "Federasyon olarak hakem Jose Arnoldo Amaya'nın başına gelenleri kınıyoruz ve yetkililerin hakemin öldürülmesinden sorumlu olanları bulabileceklerine inanıyoruz." dedi.

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