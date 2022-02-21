Sahada yumruk yiyen Valentine Ozornwafor hastenelik oldu

Galatasaray'dan Sporting Charleroi'ya kiralanan genç oyuncu Valentine Ozornwafor, Saint-Gilloise maçında rakibi Dante Vanzeir'den yediği yumruk sonrasında bilincini kaybetti.

Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncusu Valentine Ozornwafor, Belçika Ligi ekiplerinden Sporting Charleroi'ye kiralanmıştı.

Saint-Gilloise maçına ilk 11'de başlayan genç oyuncu, 45. dakikada rakibi Dante Vanzeir'den yediği yumruk sonrasında yerde kaldı. Baygınlık geçiren ve bilinci iki kere kapanan Ozornwafor, hastaneye kaldırıldı.

(Görüntü Tivibuspor'dan alınmıştır.)

DURUMU İYİ

Yapılan tetkik ve tedavilerin ardından durumunun iyi olduğu açıklanan genç oyuncu, hastanede gözlem altında tutuluyor.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Savunmacımız Valentine Ozornwafor hakkındaki ilk haberler güven verici. Sahada iki kez bilincini kaybettikten sonra bilinci açıldı. Sarsıntı protokolüne göre gözlem altında kalacak." ifadeleri kullanıldı.