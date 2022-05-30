Fransa Ligue 1 play-out mücadelesinde Auxerre'e penaltılarda kaybederek 2003-04 sezonundan sonra bir kez daha küme düşen Saint-Etienne'de taraftarlar sahaya indi.

Fransa'da dün oynanan Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalinin yankıları sürerken Auxerre ile Saint-Etienne arasında oynanan maçta büyük olaylar çıktı.

Fransa Ligue 1 tarihinde Paris Saint Germain ile birlikte en çok şampiyonluk yaşayan kulüp olan Saint-Etienne, Geoffroy Guichard Stadyumu'ndaki play-out maçında Auxerre ile karşı karşıya geldi.

2. Lig ekibi Auxerre, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren mücadelede Saint-Etienne'i penaltılarda 5-4 mağlup ederek 8 yıl aranın ardından Ligue 1'e yükselmeyi başardı.

Saint-Etienne, Ligue 2'ye düştü İZLE



En çok şampiyonluğu bulunan Saint-Etienne küme düştü

Auxerre, Toulouse ve Ajaccio'nun ardından Fransa Ligue 1'e yükselen üçüncü takım olurken Saint-Etienne ise bir alt lige düştü.

Fransa'nın en başarılı iki kulübünden biri olan Saint-Etienne, 2003-04 sezonunun ardından bir kez daha alt lige düşerken maçın bitimiyle taraftarlar sahaya indi.

Taraftar stadı ateşe verdi

Meşalelerle sahaya giren, rakip takım oyuncuları ve güvenlik güçlerine saldıran Saint-Etienneli taraftarlar ortalığı birbirine kattı.

Saint-Etienneli taraftarlar, soyunma odasına giden tünele meşale ve havai fişeklerlen saldırırken tüneldeki futbolcular ve görevliler yanma tehlikesi geçirdi.