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    Sakatlanan Marcao'dan açıklama: Asla vazgeçmeyeceğim

    Galatasaray'dan İspanya'nın Sevilla takımına transfer olan Marcao (Marcos do Nascimento Teixeira) sakatlandı. Başarılı savunmacı sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
    • 26.08.2022 - 16:29
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    Sakatlanan Marcao'dan açıklama: Asla vazgeçmeyeceğim

    Sevilla kulübünden yapılan açıklamada, sol bacak arka adalesinde mikro yırtık tespit edilen Marcao'nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    İspanyol kulübüne geldiğinden bu yana sakatlık problemleri yaşayan henüz lig maçına çıkmayan Marcao, geçtiğimiz hafta takımla birlikte antrenmanlara başlamıştı.

    Sakatlanan Marcao dan açıklama: Asla vazgeçmeyeceğim #1

    "Asla vazgeçmem"

    Brezilyalı stoper 24 Ağustos Çarşamba günü geçirdiği bir sakatlıktan dolayı antrenmanı terk etmişti.

    Marcao, sosyal medya hesabından "Buradaki başlangıç ​​planlandığım gibi gitmiyor, ancak kendimi toparlamak ve bu kulüp için her şeyimi vermek için gösterilen özveri ve çaba eksik olmayacak. Asla vazgeçmem!" yazılı bir mesaj yayımladı.


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