Sakatlanan Yusuf Yazıcı, Ajax maçında yok

Lille Teknik Direktörü Galtier, sakatlık nedeniyle Yusu Yazıcı'nın Ajax ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giymeyeceğini açıkladı.

Lille'de Yusuf Yazıcı şoku yaşanıyor. Bordeaux ile oynadıkları karşılaşmada gol attıktan sonra ayak bileği burkulan yıldız futbolcu, bir süre sahalardan uzak kalacak.

AJAX MAÇINA YETİŞEMİYOR

Lille Teknik Direktörü Galtier, Yusuf'un Ajax ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçlarına da yetişemeyeceğini belirtti.

Yusuf Yazıcı, geçen hafta takımının Bordeaux'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta 54. dakikada ilk golü atmıştı. Golden sonra ayağını burkan başarılı futbolcu, 62. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

BURAK YILMAZ DIJON MAÇINDA YOK

Fransa Lig 1'de lider durumda bulunan Lille'de teknik direktör Galtier, ayrıca Burak Yılmaz'ın da Dijon ile deplasmanında oynanacak Fransa kupası maçında yer almayacağını belirtti.

Ligde son 6 maçını kazanan ve PSG'nin önünde lider durumda bulunan Lille'de Yusuf Yazıcı, bu sezon 26 karşılaşmada 13 gol ve 3 asisitlik performans sergilemişti.

Lille'de Burak Yılmaz da bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.