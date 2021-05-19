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    Sakatlığı iyileşen Emre Mor satış listesine konuldu

    Sakatlığı iyileşen Emre Mor satış listesine konuldu

    İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'un, 3 ay süren sakatlıktan çıktığı bildirildi. Milli futbolcunun satış listesine konulduğu da gelen haberler arasında.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2021 - 15:19
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 15:34
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    Celta Vigo Kulübü, mart ayında başlayan kas ağrısıyla ilgili şikayeti sonrasında 8 Nisan'da ameliyat olan Emre Mor'un sakatlığının sona erdiğini ve futbolcunun takımla birlikte çalışmalara başladığını duyurdu.

    Sakatlığı iyileşen Emre Mor satış listesine konuldu #1

    SATIŞ LİSTESİNE KONULDU

    Bu sezon son resmi maçını 24 Ocak'ta Eibar'a karşı oynayan Emre, daha sonra üç karşılaşmada yedek beklemiş ve ardından sakatlık sorunu yaşamıştı.

    İspanyol basını, 23 yaşındaki Emre Mor'un kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen, teknik direktör Eduardo Coudet'in 2021-2022 sezonu planına girmediğini yazdı.

    Sakatlığı iyileşen Emre Mor satış listesine konuldu #2

    KULÜP ARIYOR

    Celta Vigo'nun, gelecek sezon kendisiyle devam etmeyeceğini Emre Mor'a ilettiği, Türk futbolcunun kulüp aradığı belirtildi.

    Celta Vigo'ya kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak Ağustos 2017'de gelen Emre, 2019-2020 sezonunda bir dönem Galatasaray'da ve ardından Olympiakos'da kiralık olarak forma giymişti.

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