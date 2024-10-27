Sakatlık geçiren Yusuf Yazıcı, sezonu kapattı

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Yunanistan Ligi'nin 9. haftasında Asteras ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Stadio Theodoros Kolokotronis'te oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla Asteras oldu.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü ise 21. dakikada Evgeni Yablonski kaydetti.

70'DE GİRDİ SAKATLANDI

Öte yandan Olympiakos ile çıktığı ilk maçta sakatlık yaşayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya kötü haber geldi.

Karşılaşmanın 70. dakikasında oyuna giren Yusuf Yazıcı, maçın son anlarında sakatlık yaşamış ve oyundan alınmıştı.

SEZONU KAPATTI

Yunan basınından Sport 24'ün haberine göre; Yusuf'un sol ön diz çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve milli oyuncu çok büyük ihtimalle sezonu kapattı.

Yusuf, daha önce de sağ ön diz çapraz bağlarından sakatlık yaşamıştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Sezon başında ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan 27 yaşındaki Yusuf Yazıcı, Yunan ekibi Olympiakos ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.