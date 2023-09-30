Salih Özcan'lı Borussia Dortmund, Ozan Kabak'lı Hoffenheim'ı mağlup etti

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Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Borussia Dortmund, Hoffenheim deplasmanına çıktı.
Konuk ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 18'de Füllkrug, 45+3'te Reus ve 90+5'te Ryerson atarken Hoffenheim'ın tek sayısını 25'te penaltıdan Kramaric kaydetti.
Milli futbolcularımız 90 dakika oynadı
Hoffenheim'de Ozan Kabak, Dortmund'da ise Salih Özcan, 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından puanını 14 yapan Borussia Dortmund, ligin bir sonraki haftasında Union Berlin'i ağırlayacak.
12 puanda kalan Hoffenheim ise Werder Bremen'e konuk olacak.