Salih Uçan: Zor bir süreçten geçtik

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Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.



Beşiktaş'ın milli futbolcusu Salih Uçan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Yeni bir başlangıç olur umarım"

Fernando Santos'un takımla yaptığı konuşmaya değinen Salih şöyle dedi:

"Öncelikle aziz şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Yeni hocamızla birlikte taraftarımızın önünde iyi bir başlangıç yaptık. Dün akşam bir toplantı yaptık. Hocamızın söylediği, buradaki oyuncuların ilk defa duyduğu sözlerdi. Hepimizin çok hoşuna gitti. Soyunma odasında söyledikleri de kritikti bence. Yeni bir başlangıç olur umarım. Böyle kazanarak devam ederiz."

"Zor bir süreçten geçtik"

Takımda nelerin değiştiğine dair konuşan Uçan şu ifadeleri kullandı:

"Neler değişti, yavaş yavaş değişecek. Sezona bakıldığında çok kırılan, kırgın bir süreç yaşayan Beşiktaş var. Açıkçası zor bir süreçten geçtik. Belki birçok oyuncunun kariyerinde böyle bir şey olmamıştır. 5 ayda, 5 hocamızla birlikteyiz. Geçen sene de kötü bir süreçten geçip galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş vardı. İnşallah yine galibiyet serisi yakalamak istiyoruz."