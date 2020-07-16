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    Şampiyon Liverpool'un puan rekorunu kırma şansı kalmadı

    Şampiyon Liverpool'un puan rekorunu kırma şansı kalmadı

    Arsenal deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen Liverpool, City'nin 100 puanlık rekorunu kırma şansını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2020 - 01:30
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    Şampiyon Liverpool'un puan rekorunu kırma şansı kalmadı

    İngiltere Premier League'de geçtiğimiz haftalarda şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, puan kaybetmeye devam ediyor.

    ARSENAL'E 2-1 YENİLDİ

    En yakın takipçisi Manchester City'e 4-0'lık bir skorla yenilen Liverpool, bu gece de Arsenal deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

    Maçta, Sadio Mane'nin 20. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Liverpool, 32. dakikada Alexandre Lacazette ve 44. dakikada Reiss Nelson'un golüyle 2-1 mağlup oldu.

    Şampiyon Liverpool'un puan rekorunu kırma şansı kalmadı #1

    100 PUAN REKORUNU KIRAMAYACAK

    Geçen sezon Manchester City, evinde 50, deplasmanda 50 puan alarak, 100 puanlık rekorla şampiyonluğunu ilan etti.

    Arsenal'e deplasmanda yenilerek 93 puanda kalan Liverpool, geçen sezon Manchester City'nin 100 puanlık rekorurunu kırma şansını kaybetti.

    Şampiyon Liverpool'un puan rekorunu kırma şansı kalmadı #2

    Şampiyon Liverpool'un puan rekorunu kırma şansı kalmadı #3

    Şampiyon Liverpool'un puan rekorunu kırma şansı kalmadı #4

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