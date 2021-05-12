Şampiyon Manchester City

İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk ipini bu sezon Manchester City göğüsledi.

İngiltere’de 2020-2021 sezonunun şampiyonu bitime 3 hafta kala Manchester City oldu.

Dün akşam oynanan Manchester United-Leicester City maçını deplasman ekibi kazanınca lider City ile en yakın rakibi United arasındaki puan farkı 10’a yükseldi.

10 YILDA 5. ŞAMPİYONLUK

Premier Lig’in zirvesinde 80 puan ile yer alan City, bu sene de ipi göğüslemesiyle son 10 yılda 5.şampiyonluğunu elde etti.

Pep Guardiola ve öğrencileri bu sezon gösterdikleri göz dolduran performansla şampiyonluk yolunda en yakın rakibi United’a 10 puan fark atarak kazandı.

17/18 ve 18/19 sezonlarını da şampiyon olarak tamamlayan City, kupayı geçen sene Liverpool’a kaptırmıştı.

Şampiyonlar Ligi’nde de finale yükselen İngiliz kulüp, sezonu iki kupayla bitirmek istiyor.

İNGİLİZLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Maçın bitiş düdüğüyle beraber İngiliz taraftarlar sokaklara çıkıp şampiyonluğu kutladı. Kentin birçok noktasında kutlamalar yapan City’li taraftarlar stadın etrafında toplanıp şampiyonluk kutlamalarını sürdürdü.

Kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

ÇAĞLAR ATTI ŞAMPİYONLUK GELDİ

Manchester United’ın evinde Leicester City’ye 2-1 mağlup olduğu Premier Lig’in 35. hafta maçı sonrası, Manchester City şampiyonluğu garantiledi.

Old Trafford’da gerçekleşen karşılaşmada deplasman ekibinin gollerini 10.dakikada Luke Thomas ve 66.dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti. Ev sahibinin tek golü 15.dakikada Mason Greenwood’dan geldi.