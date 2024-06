Şampiyonlar Ligi kupasını alan Real Madrid kilise ayinine katıldı Real Madrid, kazandıkları Şampiyonlar Ligi kupasını L'Almudena Katedrali'ndeki pazar ayinine götürdü. Takım, papazlarla birlikte kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek, kupayı müzesine taşıdı.

Eflatun beyazlılar, İspanya'da zaferlerini coşkuyla taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Kupayı alıp kiliseye gittiler

Madrid ekibi, futbolcular ve teknik heyetle birlikte İspanya'da bulunan Almudena Katedrali'ni ziyaret etti.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Madrid başpiskoposuna kupa için özel olarak hazırlanan bir kopyayı ve tüm takımın imzaladığı bir forma hediye etti.

"Spor bize kardeşlik değerini öğretir"

Şehrin başpiskoposu Jose Cobo, takımı tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kilise olarak bu kupa ve sizin için ne anlama geldiği için içtenlikle sizi tebrik etmek istiyoruz. Şampiyonsunuz ve bu çaba ve kişisel ve toplumsal bir sorumlulukla kazanılmış bir ayrıcalıktır. Herkesin çabası ve çalışması için tebrikler. Tanrı'ya şükürler olsun ki, sporun değeri ortaya çıkar, yetenekleri ifade eder ve daha iyi bir toplum inşa etmek için bir araçtır. Spor bize kardeşlik değerini öğretir. Sahada köken veya dil önemli değil, önemli olan bağlılık ve ortak amaçtır. Hepimizin aynı ailenin üyeleri olduğunu gösteriyorsunuz.

"Etkileyici bir sezon oldu"

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise, "Bu etkileyici bir sezon oldu: on beşinci Avrupa Kupası, La Liga ve İspanya Süper Kupası. Bu ekip her şeyini verdi ve hala zaferlere ve unvanlara olan açlığını gösteriyor. Bu yüzden size şimdiden söylüyorum ki bu kulüp, yeni bir hayal olan on altıncı Avrupa Kupası'nı elde etmek için şimdiden çalışıyor." sözlerini sarf etti.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in de aralarında bulunduğu tüm takım, Almudena Katedrali'nde taraftarlarla birlikte kupa sevincini yaşadı. Fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.