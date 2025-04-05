Formula 1 Japonya Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in

AA & Ensonhaber

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Japonya Grand Prix'sinin heyecanı yaşanıyor.

Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1 dakika 26.983 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.

Pist rekoru da kıran son 4 sezonun şampiyonu Verstappen, Japonya'da üst üste 4. kez pole pozisyonunun sahibi oldu.

NORRIS İKİNCİ, PIASTRI ÜÇÜNCÜ OLDU

Verstappen'in 0.012 saniye arkasındaki Büyük Britanyalı Lando Norris (McLaren) ikinci, 0.044 saniye gerisinde Avustralyalı Oscar Piastri (McLaren) ise üçüncü sırayı aldı.

YARIŞ YARIN YAPILACAK

Japonya Grand Prix'si yarın TSİ 08.00'de başlayacak.