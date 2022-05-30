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    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 14. kupa zaferini doyasıya kutladı

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 14. kupa zaferini doyasıya kutladı

    Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere'nin Liverpool takımını 1-0 mağlup eden İspanya'nın Real Madrid takımı, şampiyonluğu hem taraftarlarıyla hem de dini ve siyasi liderlerle birlikte kutladı.
    • 30.05.2022 - 01:24
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    Real Madrid, 6 saatten fazla süren kupa kutlamalarında ilk olarak Almudena Kilisesi'ne giderek şampiyonluğu şehrin azizesine armağan etti.

    Kupayı şehrin aziz ve azizelerine atfettiler

    İspanya'nın laik bir devlet olmasına rağmen 20. yüzyıldan kalma bir gelenek olan şampiyon takımların kupalarını bulundukları şehrin aziz-azizelerine atfetmeleri günümüzde de devam ederken, takım elbiseyle kiliseye gelen Real Madrid kafilesini Madrid Başpiskoposu Carlos Osoro karşıladı.

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 14. kupa zaferini doyasıya kutladı - VİDEO

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 14. kupa zaferini doyasıya kutladı #1

    Sol Meydanı'nda "Tebrikler Şampiyon" yazısı ile karşılandılar

    AA'nın haberine göre; Real Madridli futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler daha sonra sırasıyla, balkonunda "Tebrikler şampiyon" yazısının asılı olduğu Sol Meydanı'ndaki Madrid özerk yönetim hükümeti binasına ve ardından Madrid Belediyesi'ne gitti.

    Üstü açık otobüs ile şehir merkezinde dolaşan futbolcuların diğer bir durağı da, her kupa kutlamasında gidilen Cibeles Meydanı oldu.

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 14. kupa zaferini doyasıya kutladı #2

    200 bine yakın futbolsever, tezahüratlarda bulundu

    200 bine yakın taraftarın doldurduğu meydana gelen futbolcular, "şampiyon, şampiyon" tezahüratlarıyla karşılandı.

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 14. kupa zaferini doyasıya kutladı #3

    Marcelo, Cibeles anıtına atık ve bayrak astı

    Eflatun beyazlı takımın futbolcuları taraftarlarla birlikte coşkulu bir şekilde, müzik eşliğinde kupayı kutlarken, kaptan Marcelo da her kupada olduğu gibi Cibeles anıtına kulübün atkısını ve bayrağını astı.

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 14. kupa zaferini doyasıya kutladı #4

    Benzema ve kaleci Courtois için slogan attılar

    Fransız golcü Karim Benzema ve Belçikalı kaleci Thibaut Courtois taraftarın en fazla destek verdiği futbolcuların başında geldi.

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 14. kupa zaferini doyasıya kutladı #5

    Bernabeu'da kupayı kaldırdılar

    Real Madrid kafilesi daha sonra üstü açık otobüsle kutlamaların son durağı olan Santiago Bernabeu Stadı'na gitti.

    Kupa kutlamaları için kişi başına 5 euroya satılan biletlerle 60 bin taraftar tribünlere alındı.

    Havai fişek ve müzikler eşliğinde kutlamalar burada da devam etti.

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 14. kupa zaferini doyasıya kutladı #6

    Başkan Perez: "Sırada 15. kupa var"

    Diğer yandan Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez de kutlamalar sırasında yaptığı konuşmada, "Real Madrid tarih yazmaya devam etti. 14. Şampiyonlar Ligi kupası ve 35. lig şampiyonluğu kupaları burada. Bu kupa, dost ve efsane bir takım olan Liverpool'a karşı alınan galibiyetle kazanıldı ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük maçlarından biri olarak hatırlanacak. Avrupa'nın en büyük 4 kulübüne karşı kazanarak, inanarak bu kupayı kazandık." dedi.

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 14. kupa zaferini doyasıya kutladı #7

    "Şimdi sırada 15. Şampiyonlar Ligi kupası var." diyen Perez, "Bu kulübün sahibi yok. Sahibi halk ve teşekkürlerimi onlara, bu tarihin parçası olan futbolculara, tarihimizde en fazla kupa kazanan futbolcu olan kaptanımız Marcelo'ya sunmak istiyorum. Real Madrid'i sembolize eden isimlerden biri olan Ancelotti, bu kupayı 4 kez kazanan ve Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör." şeklinde konuştu.

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 14. kupa zaferini doyasıya kutladı #8

    Kaptan Marcelo: "İnanılmaz bir an yaşıyoruz"

    Futbolculardan Marcelo, "İnanılmaz bir an yaşıyoruz ve çok heyecanlı. Bunu yaşamaktan çok memnunum." derken, Eder Militao, "Bu mutluluğun bedeli yok." ifadelerini kullandı.

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 14. kupa zaferini doyasıya kutladı #9

    Eden Hazard ise, "3 yıldır buradayım ve gelecek sezon sizin için her şeyimi vereceğim." açıklamasını yaptı.

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 14. kupa zaferini doyasıya kutladı #10

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 14. kupa zaferini doyasıya kutladı #11

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 14. kupa zaferini doyasıya kutladı #12

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 14. kupa zaferini doyasıya kutladı #13

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 14. kupa zaferini doyasıya kutladı #14

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 14. kupa zaferini doyasıya kutladı #15

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 14. kupa zaferini doyasıya kutladı #16

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 14. kupa zaferini doyasıya kutladı #17

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, 14. kupa zaferini doyasıya kutladı #18


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