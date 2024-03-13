Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki sezon kura çekimi yarı-otomatik olacak UEFA, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak olan yeni format için bilinen torba ve toplarla yapılan kura çekimlerinin aksine yarı-otomatik kura çekimi sistemine geçecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonu itibarıyla yeni formata geçilecek. 36 takımlı bir lig formatında olacak ve takımlar 4 ayrı torbada 9 takıma ayrılacak.

SkySports'un haberine göre yeni format için ilk defa kuralar yarı-otomatik sistemle çekilecek. Çünkü UEFA'nın kura simülasyonları, yeni format için manuel bir kura çekiminin yaklaşık üç ila dört saat süreceğini ve 900 top gerektireceğini öngörüyor.

Bu nedenle bunun yerine yeni bir hibrit yöntem kullanılacak. Kulüpler manuel olarak çekilecek, ardından bilgisayar devreye girecek ve sekiz takımdan oluşan grup rakibini seçecek.

Yeni hibrit kura çekiminin 35 dakika sürmesi bekleniyor. Bu süre eski usul kura çekimiyle aynı süre.

Bir İngiliz bilişim şirketi, kura çekiminin dijital kısmını yürütecek yazılımı geliştiriyor. Ayrıca iki yedekleme yazılım sistemi olacak ve çekiliş Ernst & Young tarafından denetlenecek.

Şampiyonlar Ligi'nin yarı formatı nasıl olacak?

Yeni formatta her takım, her torbadan gelecek iki tane olmak üzere toplamda sekiz farklı rakiple oynayacak. Olağandışı durumlar haricinde takımlar, kendi ülkelerinin takımlarına karşı oynamayacaklar. Ayrıca bir takım, aynı ülkeden en fazla iki rakiple karşılaşabilecek.

Lig aşamasının sonunda ilk sekiz takım, doğrudan son 16 turu aşamasına geçecek. 8. sırada bitiren ve 24. sırada bitiren kulüpler ise Son 16 Turu'nda yer alabilmek için iki maçlı bir eleme oynayacak. 25. sıradan itibaren geriye kalan tüm takımlar ise elenerek Avrupa kupalarına veda edecek.

UEFA'nın yeni formatla hedeflediği şey, daha fazla eşitlik ve rakip çeşitliliği, daha dinamik rekabet, torbalar fark etmeksizin her takımın aynı şansa sahip olması, daha fazla denge ve öngörülemezlik, daha fazla maçla sportif ilginin artması ve daha büyük kapışmalar.